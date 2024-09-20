İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir sürücüye fahri trafik müfettişi tarafından yazılan 6 bin 439 liralık trafik cezası, delil eksikliği gerekçesiyle mahkeme tarafından iptal edildi.

İzmir'de fahri trafik müfettişinin yazdığı trafik cezası, delil eksikliği nedeniyle yargı tarafından geçersiz sayıldı. Gaziemir ilçesinde yaşanan olayda, bir sürücüye "trafik akışını aksatarak ardı ardına tehlikeli şerit değiştirme" gerekçesiyle 6 bin 439 liralık para cezası kesilmişti.Ceza alan sürücü Ali Eyce, iddiaya konu olan trafik ihlalini gerçekleştirmediğini belirterek İzmir 4. Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu. Eyce, dilekçesinde söz konusu ihlali ispatlayacak herhangi bir görüntü, fotoğraf veya video gibi delilin

bulunmadığını vurguladı ve cezanın iptalini talep etti.

Mahkeme delil eksikliğine dikkat çekti

Mahkeme, başvuruyu inceledikten sonra, fahri trafik müfettişi tarafından yazılan cezanın dayanağı olan ihlal hakkında herhangi bir somut delil sunulmadığına karar verdi. Hakimlik, kararında şu ifadelere yer verdi:

"İlgili kanun maddesine dayanarak sürücüye ceza yazılmış olsa da, iddiayı destekleyen somut bir delil olmadan cezanın geçerli sayılması mümkün değildir. Fotoğraf, video ya da diğer ispatlayıcı belgelerin bulunmaması nedeniyle ceza iptal edilmiştir."

Bu kararla birlikte, 6 bin 439 liralık para cezası delil yetersizliği nedeniyle iptal edilmiş oldu. Fahri trafik müfettişleri tarafından kesilen cezaların geçerliliği konusunda somut delil ihtiyacının bir kez daha altı çizildi.