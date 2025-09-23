İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Operasyon, İzmir merkez ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Operasyon detayları

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü. Sosyal medya hesaplarından örgütün elebaşını övücü paylaşımlarda bulundukları ve ifade ile teşhislerde isimlerinin geçtiği tespit edilen şüpheliler için operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlar

Operasyon, saat 07.00 itibarıyla İzmir merkez ile Torbalı, Selçuk, Kemalpaşa ve Menderes ilçelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan baskınlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin örgütle bağlantılarının ve sosyal medya paylaşımlarının detaylı incelemesi yapılıyor.