Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonlarda önemli başarılara imza atıldığını belirtti.

Operasyonlar, Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta son dört gündür devam etti. İzmir'de de önemli sonuçlar elde edilen operasyonlarda, ankesörlü telefonlarla iletişim kuran ve örgüt içerisindeki sorumlu kişilerle irtibatlı olan, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 72 şüpheli yakalandı.

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.