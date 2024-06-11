İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı.

Polisten şafak operasyonu

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin FETÖ içinde "bölge talebe mesulü", "üniversite mezun mesulü", "ev abisi" ve "asker şahıslardan sorumlu" gibi pozisyonlarda faaliyet gösterdikleri iddia ediliyor. Bu kişilerin, örgütün TSK yapılanmasına eleman kazandırdıkları öne sürüldü.