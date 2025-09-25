İzmir’de FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5’ine adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin, örgütle bağlantıları ve sosyal medya paylaşımları soruşturuluyor.

İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 10 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan operasyonla şüphelilerin, FETÖ içerisinde faaliyet gösterdikleri ve sosyal medya üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşımlar yaptıkları belirlendi.

5 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’ine adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise savcılığa sevk edildi.

Şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını öven paylaşımlar yaptıkları ve FETÖ ile ilişkili faaliyetlerde bulundukları tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.