İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, örgütün “Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulunan ve dağılma sürecinde olan yapının yeniden örgütlenme çabasında olduğu belirlendi.

31 şüpheli gözaltına alındı

Örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla yeni yöntemler geliştirmeye çalıştıkları tespit edilen toplam 35 kişiye yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari 4 şüpheli aranıyor

Firari 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, adreslerde yapılan arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.