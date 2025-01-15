İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, örgüte yönelik yapılan operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY’ye yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yapılan incelemelerde, FETÖ/PDY içerisinde faaliyet gösteren 18 şüpheli tespit edildi. Bu sabah, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Şüphelilerden 17’si gözaltına alındı

Yapılan operasyonda, 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüpheliler ifadesi için götürüldü

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.