İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki MİT Bölge Başkanlığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve polis ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu, 16 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında faaliyet gösteren 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında daha önce KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan aranmış kişiler bulundu.

FETÖ/PDY'ye yönelik eş zamanlı operasyon

İzmir merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyon, FETÖ/PDY terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmeye yönelikti. MİT Bölge Başkanlığı ve diğer güvenlik birimleriyle birlikte yapılan operasyonlar, örgütün sözde askeri yapılanmasında görevli olan şüphelilere odaklandı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edilen ve daha önce KHK ile ilişiği kesilen şahıslar tespit edilerek, gözaltına alındı.

35 şüpheli gözaltına alındı

Operasyon kapsamında 35 şüpheli gözaltına alınırken, 7 şüphelinin ise yurtdışında oldukları belirlendi. Yetkililer, yurt dışındaki şüphelilere yönelik de çalışmalarını sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilecek. Operasyonun ardından FETÖ/PDY örgütünün gizli yapılanması ile ilgili daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.