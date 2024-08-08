Filenin Sultanları, bu akşam 8 Ağustos Perşembe; İtalya ile yarı final mücadelesi verecek. İşte, bu önemli maçı canlı ve büyük ekranlardan takip edebileceğiniz 6 harika yer:

📍 Gündoğdu Meydanı

Saat: 21:00

📍 Göztepe Paten Pisti

Saat: 21:00

📍 Bostanlı Yasemin Cafe

Saat: 21:00

📍 Çiğli Akvaryum Cafe Restoran

Saat: 21:00

📍 Narlıdere Demokrasi Meydanı

Saat: 21:00

📍 Bornova Büyükpark

Saat: 21:00

Bu mekânlarda, hem Filenin Sultanları’nı destekleyebilir hem de büyük ekran keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Maç saati 21:00’de başlayacak olan bu büyük heyecanı kaçırmayın!