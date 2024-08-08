Filenin Sultanları, bu akşam 8 Ağustos Perşembe; İtalya ile yarı final mücadelesi verecek. İşte, bu önemli maçı canlı ve büyük ekranlardan takip edebileceğiniz 6 harika yer:
📍 Gündoğdu Meydanı
Saat: 21:00
📍 Göztepe Paten Pisti
Saat: 21:00
📍 Bostanlı Yasemin Cafe
Saat: 21:00
📍 Çiğli Akvaryum Cafe Restoran
Saat: 21:00
📍 Narlıdere Demokrasi Meydanı
Saat: 21:00
📍 Bornova Büyükpark
Saat: 21:00
Bu mekânlarda, hem Filenin Sultanları’nı destekleyebilir hem de büyük ekran keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz. Maç saati 21:00’de başlayacak olan bu büyük heyecanı kaçırmayın!
Kaynak: HABER MERKEZİ