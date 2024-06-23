İZMİR (AA) - İzmir'de, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde araç konvoyu oluşturuldu, Filistin'e destek verildi.



İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için düzenlenen etkinlik kapsamında, motosikletlilerin de aralarında olduğu vatandaşlar Mavişehir Memur Kardeşler Camisi önünde bir araya geldi.

Motosikletler ve diğer araçlarla konvoy oluşturan yüzü aşkın katılımcı, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla korna çalarak slogan attı.

Konak Meydanı'nda tamamlanan konvoy sonrası açıklamada bulunan İHH İzmir Başkanı Rasim Çalar, emeği geçen herkese teşekkür etti.

İsral'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayan Çalar, "Herkes gücünün sorumlusudur. Gücümüz yettiği kadar haykıracağız, yürüyeceğiz. Dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Dünya özgür olacaksa sizin, bizim çabalarımızla olacak. Biz kararlıyız. Elimizdeki bütün gücü kullanacağız." diye konuştu.

Akhisariders Motosiklet Kulübü Başkanı Özcan Barlık da motosiklet camiası olarak ellerinden geldiğince Filistin'e destek vereceklerini, savaşın sonlandırılması için devletlerin daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Motosikletiyle konvoya katılan Uhra Küçükaydın da "Bir yandan zulüm varken sessiz kalamayacağımızı ve bir şekilde tarafımızı belli etmemiz gerekiyordu. Ben de tarafını belli eden bu kadar güzel insanla bir aradayım. Bunun gururunu yaşıyorum." dedi.

Program, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilmesi, sela okunması ve gıyabi cenaze namazının kılınmasıyla sona erdi.