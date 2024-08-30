Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi, Filistinli çocuklara destek olmak için anlamlı bir etkinliğe imza atıyor. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenecek "Çocuklar Yaşasın Futbol Turnuvası", 2-4 Eylül 2024 tarihlerinde Atatürk Spor Kompleksi’nde futbolseverlerle buluşacak. Turnuva, Filistin'de yaşanan trajik olaylara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacı taşıyor.

Turnuva detayları:

Turnuvanın Kapsamı ve Katılım: Turnuva, 3 gün sürecek ve toplamda 56 futbol takımı ile bin 100 sporcuyu bir araya getirecek. 2013, 2014, 2015 ve 2016 doğumlu erkek takımları ile 2010, 2011, 2012 ve 2013 doğumlu kadın takımları yarışacak. 2 ve 3 Eylül 2024 tarihlerindeki grup karşılaşmaları İzmir Atatürk Stadyumu’nun yan sahalarında yapılacak. Final karşılaşmaları ise 4 Eylül 2024 tarihinde Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.

Farkındalık ve destek:

ASKON İzmir Şubesi Başkanı Ahmet Kutay, turnuvanın amacı hakkında bilgi verirken, Filistinli çocuklara yönelik yaşam hakkı ihlallerine dikkat çekmek istediklerini belirtti. “Yaşam hakkı kutsaldır ve tüm çocukların eşit haklara sahip olması gerektiğine inanıyoruz. Filistinli çocukların yaşadığı zorluklar ve acılar, tüm dünya çocuklarının karşılaştığı sorunları gözler önüne seriyor,” dedi. Kutay, turnuvanın Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesi’ne atıfta bulunarak, çocukların ayrım gözetmeksizin haklarına sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Destekçi kuruluşlar:

Turnuvaya katkıda bulunan sponsorlar arasında Akdeniz Meydanı İnşaat, Diva İnşaat, Ege Samtaş Mermercilik, Etibol Mantı, İlhanart Medya, İzvan Yapı, Kobibest.com, Mavi Promosyon, MicroPos Barkod, Osm Yapı, Öztekin Hukuk, RDS Danışmanlık, Trio Modül, Turyap Bornova-Çamdibi ve Visyap yer alıyor. Kutay, sponsorlar ve İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne teşekkür ederek, etkinliğin başarıyla gerçekleştirilmesine katkı sunduklarını belirtti.