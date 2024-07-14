Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 'Sahte banka veya kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlamak', 'hakaret', 'dolandırıcılık' ve 'tehdit' gibi suçlardan toplam 29 yıl 9 gün hapis cezası ile aranan D.P (52), 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak' suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan A.A. (32) ve 'hırsızlık' suçundan, 8 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan M.S.A. (26) ve aynı suçtan 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası ile aranan M.G.'nin (50)ç evlerinde yakalandı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.