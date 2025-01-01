Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, İzmir’de fiyat etiketi denetimi yaptı. 200 markette yapılan incelemeler sonucu, 134 markete haksız fiyat uygulaması nedeniyle işlem başlatıldı.

Fiyat etiketi denetimi İzmir’de sürdürülüyor

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü, İzmir’de son 3 günde 200 markette 25 bin ürün denetledi. Yapılan incelemelerde 134 markete haksız fiyat uygulamaları nedeniyle işlem başlatıldı. Ayrıca, 106 üründe fiyat etiketi mevzuatına aykırılık tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

Denetimler aralıksız devam ediyor

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, İzmir’deki fiyat etiketi denetimlerine aralıksız devam ediyor. İzmir il sınırlarında gerçekleştirilen bu denetimler, ülke genelindeki uygulamalarla paralel olarak sürdürülüyor.