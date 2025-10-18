İzmir’de düzenlenen fuhuş operasyonunda 11’i yabancı uyruklu 19 kadın kurtarıldı, 4 şüpheli tutuklandı.

İzmir’de fuhuş operasyonu: 19 kadın kurtarıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı internet siteleri aracılığıyla kadınlara fuhuş yaptırıldığı bilgisini aldı ve operasyon için çalışma başlattı.

Teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, fuhşa zorlandığı belirlenen 11’i yabancı uyruklu toplam 19 kadın kurtarıldı.

İkametlerde yapılan aramalarda dijital materyal ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler M.G, S.A.Ş, H.Ç. ve S.Y. oldu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.