İzmir'de, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı bir fuhuş operasyonu sonuç verdi.

13 şüpheli gözaltına alındı

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama" suçları kapsamında başlatılan soruşturma çerçevesinde, 36 mağdura zorla fuhuş yaptırdığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

10 şüpheli tutuklandı

Yapılan operasyonda, örgütün elebaşı olduğu iddia edilen B.Ü. dahil olmak üzere 13 şüpheli, adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden 10’unun tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.