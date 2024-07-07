Türkiye Milli Takımı'nın çeyrek finalde Hollanda ile oynadığı maçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu dev ekranlarda izleyen İzmirliler, milli maç heyecanını birlikte yaşadı. Alsancak Gündoğdu Meydanı, Göztepe Denizaltı Parkı ve Bostanlı Yasemin Kafe önüne kurulan dev ekranlar, futbolseverleri bir araya getirdi.

İzmirliler dev ekranlara akın etti

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finalde Hollanda ile karşı karşıya geldi. Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen maçta, İzmirliler dev ekranların önünde toplanarak milli takımın mücadelesini heyecanla izledi. Genci yaşlısı, kadın erkek demeden herkes milli takımın Hollanda karşısındaki performansını izlemek için meydanlara akın etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu organizasyonu, futbolseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Meydanlarda coşkulu destek

Gündoğdu Meydanı'nda kurulan dev ekran önünde toplanan kalabalık, tezahüratlarla milli takıma destek verdi. Göztepe Denizaltı Parkı ve Bostanlı Yasemin Kafe önündeki ekranlarda da yoğun bir ilgi vardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu organizasyonu, İzmirlilere birlikte maç izleme keyfini yaşatırken, aynı zamanda milli takıma olan sevgiyi ve desteği de gözler önüne serdi.

“İzmir hep bir arada olsun”

İzmirli futbolsever Turay Tugun, “Milli beraberliği ve bu coşkuyu bir arada yaşamak çok güzel. İzmir halkı olarak burada bizi Büyükşehir Belediyesi’nin bir araya getirmesi muazzam bir duygu. Gerçekten İzmir hep bir arada olsun. Her şey için çok teşekkür ederiz” dedi. Başka bir futbolsever olan Çağlayan Atay ise, “Gerçekten iyi bir çalışma. Destekliyoruz, devamını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.