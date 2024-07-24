İzmir’de, uygun fiyata gayrimenkul satma vaadiyle bir kişiyi 150 bin lira dolandırdıkları iddia edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Olay, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yürütülen kapsamlı bir operasyon sonucunda aydınlatıldı.

Kimlikler tespit edildi

Ekipler, Buca’daki Milli Emlak’a ait gayrimenkulu uygun fiyata satacakları bahanesiyle bir kişiyi 150 bin lira dolandıran şüphelilerin peşine düştü. Yürütülen çalışma kapsamında, olayın failleri olarak belirlenen 5 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Polis, Buca ve Konak bölgelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği baskınlarda C.C, B.T, İ.K, M.Ç ve C.T’yi yakaladı. Şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki kişi adli kontrol şartıyla serbest

Adliyeye çıkarılan şüphelilerden C.C, B.T ve İ.K, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, tutuklama kararını vererek bu kişileri cezaevine gönderdi. Diğer iki şüpheli M.Ç ve C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.