Artan kiralarla birlikte uygun fiyata ev tutmak isteyen ya da satın almak isteyen kişinin, dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Her şeyi arayan kişiyi hedef alan dolandırıcılar, uygun kiralık ya da satılık ev ilanını verdikten sonra 'kapora' adı altında para alıp, ortadan kayboluyor. İZEKO Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, son dönemde çok sayıda kişinin konut satışı ve kiralamalarında hasar gördüğünü, yetki belgesinin arttığını vurguladı. Yetki belgesi olmadan, emlakçı olarak tanınan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Güleroğlu, "Ticaret Bakanlığı, internet sitelerinden ya da sosyal medya aracılığıyla konut ilanını veren dolandıranlara karşı önemli kişiler arasında yer aldı. Böylece emlakçıların şartlarını ve bu mesleği yapabilmek için yetkilendirme belgesi alma düzenlendi. Bu belge olmadıkça kişiler belge sorgulanmadan yapılan alışverişin sonunda dolandırıcılık olayları yaşanabiliyor.Özellikle İzmir'de öğrenci olduğu için uygun fiyata kiralık ev satılıyorlar.Bununla ilgili kaporaları ortadan kayboluyorlar. Çünkü yetki belgesi kişinin elinden alınıyor. Bu nedenle ev tanıtım sitelerinde isim sonunda 'yapı' olan veya inşaat şirketi gibi gösterip emlakçılık yapmaya çalışan kişilerin nedeni ile hayatta kalabilmesi" kullanıldı.

'EMLAKÇININ YETKİ BELGESİ KONTROL EDİLMELİ'

Vatandaşların web sitelerinde kiralık veya satılık ev ararken yapması gerekenleri belirten Güleroğlu, "Emlakçıların sitelerine girerek ve Ticaret Bakanlığı'ndan sorgulayarak ilgili firmanın yetki belgesinin olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer böyle bir belge yoksa ne kapora gönderilmeli ne de telefon ile aranmalı. Örneğin; Malatya'dan ya da Giresun'dan İzmir'deki üniversitelerden birini kazanan öğrencilerin çoğu ev aramaya başlıyor. Sitelerde evlerin fotoğrafları çok kaliteli, güzel görünüyor, kirası ucuz gösteriliyor. Vatandaşımız biraz da buna dikkat etmeli. Bir yerde bir ödül varsa dikkat edilecek bir mevzu da oluyor" diye konuştu.

'SOSYAL MEDYADAN KONUT ALIŞVERİŞİ YAPILMAMALI'

Vatandaşların sosyal medyadaki ilanlarla alışveriş yapmasına karşı olduğunu ifade eden Mesut Güleroğlu, "Her emlakçının bir sitesi var. Emlak veya gayrimenkul işi yapan kişilerin sitesine ilan verebilmesi için de yetki belgesine ihtiyacı var. Yine bu belgeye sahip olmayan firmalar bu yolla da vatandaşları dolandırabiliyor. Özellikle İzmir'in Buca ilçesinde karşılaştığımız durum ise 1 milyon 800 bin ya da 2 milyon TL değerinde olan evler ilana 800 bin TL olarak veriliyor. Vatandaşların bu nedenle karşılaştırma yaparak ve dikkat ederek hareket etmeleri gerekiyor" dedi.