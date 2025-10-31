İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC), basın mensuplarının ücretsiz kullandığı İZELMAN otoparklarının 31 Ekim Cuma gece yarısından itibaren ücretli olacağını duyurdu.

Gazetecilere ücretsiz otopark hakkı kaldırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerden İZELMAN, uzun süredir basın kartı sahibi gazetecilere tanınan ücretsiz otopark kullanım hakkını sona erdirdi.

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’ne (İGC) gönderilen resmi yazıda, uygulamanın “4736 sayılı kanuna aykırı olduğu ve gelir kaybı oluşturduğu” gerekçesiyle iptal edildiği bildirildi.

Sayıştay uyarısı gerekçe gösterildi

İZELMAN, Sayıştay denetim raporuna atıfta bulunarak, ücretsiz otopark kullanımının mevzuata aykırı olduğunu belirtti.

İGC yönetimi, kararı geri çektirmek için İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZELMAN Genel Müdürlüğü ile bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Ancak yetkililer, Sayıştay’ın uyarısı nedeniyle geri adım atılmayacağını ifade etti.

İGC: “Taleplerimiz reddedildi”

İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“İZELMAN tarafından Cemiyetimize gönderilen yazıda, basın kartı sahibi gazetecilere yönelik ücretsiz otopark kullanım hakkının ‘4736 sayılı kanuna aykırı olduğu ve kurumda gelir kaybı yarattığı’ gerekçesiyle Sayıştay tarafından uyarı konusu yapıldığı ve uygulamanın sonlandırılacağı belirtilmiştir.

Yönetim kurulumuz konuyla ilgili tüm girişimlerini sürdürmüş ancak taleplerimiz reddedilmiştir.”

Açıklamada ayrıca, kararın yalnızca basın mensuplarını değil, ücretsiz otopark hakkından yararlanan diğer kurum çalışanlarını da kapsadığı vurgulandı.

Uygulama 31 Ekim gece yarısı sona erecek

İGC, üyelerine gönderdiği bilgilendirmede,

“İZELMAN tarafından işletilen açık ve kapalı tüm otoparkların üyelerimiz tarafından ücretsiz kullanımı 31 Ekim 2025 Cuma gece yarısından itibaren son bulacaktır. Bu saatten itibaren otopark içindeki tüm araçlar ücretlendirilecektir.” ifadelerini kullandı.