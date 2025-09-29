İzmir’in Karabağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 33 yaşındaki Selim Yağız hayatını kaybetti. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı, şüpheli B.S. aranmaya devam ediliyor.

İzmir’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Olay, 22.00 sıralarında Karabağlar ilçesinin Devrim Mahallesi 3771/6 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta iki grup arasında başlayan tartışma, kısa süre içinde bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavganın ortasında B.S. (24), Selim Yağız’ı (33) boyun ve karın bölgesinden birden fazla kez bıçakladı.

Yağız aldığı bıçak darbeleriyle yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli B.S., kavganın ardından kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık görevlisi, Yağız’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerde, Yağız’ın ölümüne yol açan çok sayıda bıçak darbesi olduğu belirlendi. Yağız’ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak, Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı. Görgü tanıklarıyla yapılan ifadeler ve güvenlik kameralarının incelemesi sonucu, şüpheli B.S.’nin kimliği belirlendi.

Kavga anı güvenlik kamerasında

Olayın ardından güvenlik kamerası görüntüleri elde edildi. Görüntülerde, iki grubun tartıştığı sırada siyah pantolon ve beyaz tişört giyen B.S.’nin elindeki bıçakla art arda hamle yaptığı ve Selim Yağız’ı bıçakladığı anlar saniye saniye kaydedildi. Olay yerindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler, polise önemli ipuçları sağladı.

B.S. hakkında yakalama çalışmaları sürüyor

Polis, cinayet şüphelisi B.S.’nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan araştırmalarda, B.S.’nin 27 suç kaydının bulunduğu ve yaşamını yitiren Selim Yağız’ın ise 10 suç kaydına sahip olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam etmekte olup, güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri üzerinde çalışmalar aralıksız devam ediyor.