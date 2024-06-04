Bunlar da ilginizi çekebilir

Ayrıca 2024'te 192 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldığı bunlardan 106'sının tutuklandığı bildirildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanıldığı belirlenen ticari taksi, 2 otomobil, 6 kamyonet, 3 şişme bot ve 5 bot motoru ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ile mayıs ayında müşterek yapılan operasyonlarda 1214 düzensiz göçmen yakalandı, 50 göçmen kaçakçısı hakkında adli işlem yapıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'de mayıs ayında yasa dışı geçiş yapmak isteyen 1214 düzensiz göçmen yakalandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.