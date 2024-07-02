İzmir, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenen Kartondan Tekneler yarışması ile renkli bir kutlama gerçekleştirdi. İzmir Körfezi'nde gerçekleşen yarışta, meslek odalarının tasarladığı ve kendileri tarafından yapılan karton tekneler, büyük ilgi gördü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır'ın himayesinde gerçekleşen yarışmaya, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Aykut Akdemir ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler gibi önemli isimler de katıldı. Yarışma, TMMOB'a bağlı meslek kuruluşları ve emeklilerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Cumhuriyet Meydanı'ndan Konak Pier'e yürüyerek karton teknelerini taşıyan katılımcılar, sahil güvenlik botlarının eşlik ettiği bir atmosferde teknelerini suya indirdi. Bazı tekneler suya iner inmez zorluklar yaşarken, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve TMMOB emekli grubu tarafından hazırlanan tekneler ise dikkat çeken performanslarıyla öne çıktı. Yarış, kıyıdan yaklaşık 30 metre açıkta duran sahil güvenlik teknelerine kadar gitme hedefiyle gerçekleştirildi.

Renkli ve heyecanlı geçen yarışın galibi, Makine Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin teknelerinden biri oldu. Şimay Nasay'ın yönettiği bu tekneler, Körfez'de kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu ve başarılı bir performans sergiledi. Yarışmanın sonunda katılımcılar, denizcilik ve kabotaj bayramının önemine vurgu yaparak etkinliği büyük bir coşkuyla tamamladılar.