İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan bir gemi geri dönüşüm tesisinde, 30 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında yaşanan olayda, gemi üzerinde çalışan 4 işçi, bilinmeyen bir gazın etkisiyle fenalaştı. Olay yerindeki diğer işçilerin durumu fark etmesi üzerine acil yardım çağrısı yapıldı.

Ambulanslarla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden biri, İbrahim Karakaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karakaya’nın ölümüne gaz zehirlenmesinin neden olup olmadığı hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor.

Tedavi süreci ve diğer işçiler

Durumu ağır olan 3 işçi ise Aliağa Devlet Hastanesi'nden Bayraklı Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bu işçilerin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay anında işçilere müdahale eden 6 kişi de çeşitli sağlık sorunları nedeniyle hastaneye başvurdu, ancak bunlar ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Tesis kapatıldı

Söküm tesisinin güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı olarak kapatıldığı bildirildi. Olayın ardından bölgede AFAD ekipleri tarafından detaylı bir inceleme ve temizlik çalışması başlatıldı.