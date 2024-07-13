İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, kapalı spor salonunda düzenlenen görkemli bir mezuniyet töreniyle 2023-2024 mezunlarını geleceğe uğurladı. Törende konuşan İZDO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Tunç İlgenli, yeni mezunları tebrik ederek, "Genç meslektaşlarımız, zorlu bir üniversite eğitimi sürecini başarıyla tamamladınız. Sektördeki rekabetin ve mesleki zorlukların farkında olduğumuzu biliyoruz. Ancak azminiz ve inancınızın sizi bugünlere getirdiğini unutmayın. Geleceğe cesur adımlarla ilerleyin." dedi.

Ailelere ve akademisyenlere teşekkür

Tüm mezunları tebrik eden İZDO Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Atinel ise şunları söyledi: "Özveri ve emeklerinizle haklı olarak bu mezuniyet hakkını elde ettiniz. Mesleğimizi etik değerler ve Hipokrat yeminine bağlı kalarak icra edeceğinizden eminim. Ailelerinize ve sizleri yetiştiren akademik kadrolara teşekkürlerimi sunuyorum."

Donanımlı eğitim ile başarılı hekimler

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gülten Kavak ise konuşmasında, "2012 yılında kurulan fakültemiz, bugün 14 profesör, 7 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 41 doktora öğrencisi, 83 uzmanlık öğrencisi ve 820 lisans öğrencisi ile eğitim vermeye devam etmektedir. Yeni mezunlarımıza, aldıkları eğitimle donanmış olarak başarılı birer diş hekimi olacaklarına olan güvenim tamdır. Zorlukları cesaretle karşılayın, topluma etik değerlere bağlı kalın ve kendinizi sürekli geliştirin." şeklinde konuştu.