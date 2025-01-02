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Mahkeme, sanığın ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmesine, olay yerinde keşif yapılmasına ve yeni bir bilirkişi raporu alınmasına karar verdi.

Sanık Alev Aytar duruşma sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Müdahale sonrası kendine gelen Aytar, “Her gün yeniden ölüyorum. Çok üzgünüm.” ifadelerini kullandı.

İzmir 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ikinci duruşmasında Gizem Soylu’nun ikizi Sinem Soylu, bilirkişi raporuna itiraz ederek, “Kardeşim bu kazada hayatını kaybetti. Bu kadın telefonuyla oynarken bizim hayatımızı mahvetti.” dedi.

Kazanın ardından gözaltına alınan şoför Alev Aytar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkında “taksirle öldürme” suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaza sonrası ağır yaralanan Soylu, ambulansla kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Genç hemşirenin cenazesi bir gün sonra Hacılarkırı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

6 Kasım 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Balçova İnciraltı Kavşağı’nda meydana gelen kazada, İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT bünyesinde çalışan Alev Aytar'ın kullandığı 35 DB 4789 plakalı otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde görevli hemşire yardımcısı Gizem Soylu’ya çarptı.

İzmir’de belediye otobüsüyle hemşire yardımcısı Gizem Soylu’nun ölümüne neden olan şoför Alev Aytar, ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi. İşte olayın detayları...

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