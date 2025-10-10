Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen AB destekli “DİMGİ” projesi kapsamında, genç iletişimcilere 7–9 Ekim 2025 tarihleri arasında üç gün süren yoğunlaştırılmış bir medya eğitimi programı düzenlendi. Program, İzmir ve Manisa’daki iletişim fakültesi öğrencilerini bir araya getirerek dijital medya alanında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefledi.

Akademik bilgi ve saha deneyimi bir arada

Eğitimin ilk gününde televizyon yayıncılığı uzmanı Kemal Kamburoğlu, haber sunumu ve içerik üretim süreçlerindeki teknik ve etik prensipleri paylaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Baran, dijital medya okuryazarlığı üzerine bilgiler vererek güvenilir kaynak kullanımı ve içerik doğrulama yöntemlerini aktardı. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Alaybeyoğlu ise yapay zekânın medya üretiminde kullanımını örneklerle anlattı.

Dijital çağda etik ve doğru içerik üretimi

İkinci gün, Anadolu Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, gazetecilikte doğruluk ve tarafsızlık ilkelerini ele aldı. İzmirdesondakika.com Genel Yayın Yönetmeni Cumhur Küçükkahveci, sosyal medya ve dijital içerik üretiminde pratik öneriler sundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel ise CİMER uygulamaları, dezenformasyonla mücadele ve güvenilir haber üretimi konularında eğitim verdi.

Medya hukuku ve sorumluluk bilinci

Programın son gününde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Batır, medya hukuku üzerine eğitim vererek Basın İş Kanunu, dijital yayıncılıkta sorumluluk ve fikri mülkiyet haklarını ele aldı. Katılımcılar, sosyal medya ve dijital platformlarda hukuki sorumlulukları öğrenerek içerik üretiminde bilinç kazandı.

Sosyal etkinlikler ve etkileşim fırsatları

Eğitimlerin yanı sıra öğrenciler takım çalışmaları, grup etkinlikleri ve sosyal aktivitelerle iletişim ve iş birliği becerilerini geliştirdi. Sosyal etkinlikler, eğitim sürecine etkileşimli bir boyut kazandırarak katılımcıların mesleki ve kişisel gelişimine katkı sağladı.

Katılımcıların değerlendirmesi

Program sonunda öğrenciler, medya okuryazarlığı ve yapay zekâ destekli medya üretimi konusunda önemli bilgi ve farkındalık kazandıklarını belirtti. Uygulamalı eğitimlerin kariyer hedefleri açısından büyük fayda sağladığı vurgulandı.