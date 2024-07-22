İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı katılımcılığı esas alarak “Genç Perspektifiyle İzmir” çalıştayı düzenledi. Dijital ortamdaki çalıştaya 55 sivil toplum kuruluşu ve ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen “Genç Perspektifiyle İzmir” çalıştayı düzenledi. E-çalıştayda, Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2029 yıllarını kapsayan yeni Stratejik Planı’nın hazırlık sürecinde etkileşim içinde olunan paydaşların görüşleri alındı. Katılımcılığı temel alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hizmet yol haritasını şekillendirmeyi hedefliyor.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu katıldı

Ege Genç İş İnsanları Derneği, TMMOB ve meslek odalarının temsilcilerinin yer aldığı çalıştayda katılımcılık ve demokrasi, sağlık ve spor, eğitim ve istihdam ile kültür ve sosyal hayat konuları ele alındı. Bu kapsamda sorunlar ve beklentiler tartışıldı, çözüm önerileri sunuldu. Çalıştaya 55 sivil toplum kuruluşu ve ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı.

"Gençlerle birlikte hareket ediyoruz"

Çalıştay oturumuna bağlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, demokrasinin önemine değinerek, “Yeni dönemde radikal demokrasiden söz ediyoruz. Diğerlerini tanımak, onları bilmek, diyaloğu kurmak çok önemli. Toplumda oy veren, vergi ödeyen, iyi müşteriler ve sıradan tüketiciler olmanın ötesine geçmek gerekiyor. Ortak aklı ve katılımcılığı önemseyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çalıştayın verimli geçmesini diliyorum. Öyle bir çalıştay olsun ki gençlerin nefesi stratejik planda hissedilsin” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Anıl Kaçar ise, “Gençlerle birlikte hareket ediyoruz. Projelerimizin verimli ve sürdürülebilir olması çok önemli. Kamusal alanın planlamaları bir süre dahlinde işliyor. Stratejik plan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve tüm belediyelerin anayasasıdır. Belediyelerin yurttaşla kurduğu bağın ve 5 sene boyunca nasıl yol yürüyeceğinin göstergesidir. Stratejik planı hazırlarken toplumun tüm kesiminin görüşünü almak bizim için önemliydi. Bir arada olmaktan mutluyuz” diye konuştu.