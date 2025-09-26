Şenliğin açılış gününde, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Reşat Postacıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansta Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Cengiz Kutlu Yüksel konuşmacı olarak yer aldı. Yüksel, “Dijital Çağda Türkiye İletişim Modeli: Dezenformasyonla Mücadelede Yeni Stratejiler” başlıklı sunumunda, dijitalleşmenin iletişim üzerindeki etkilerini ve doğru bilginin korunması için izlenen yöntemleri aktardı.

Konuşmasında Türkiye İletişim Modeli’nin ana unsurlarına dikkat çeken Yüksel, yanlış bilginin sosyal medyada hızla yayılmasının toplumsal etkilerini ve bu durumla başa çıkmak için geliştirilen stratejileri ele aldı. Ayrıca basın-yayın organlarının bu süreçteki rolünü vurgulayan Yüksel, ulusal ve uluslararası iş birlikleri aracılığıyla güvenilir bilginin kamuoyuna ulaştırılmasının önemine değindi.

Şenlik kapsamında düzenlenen bu oturum, gençlerin dijital dünyanın sunduğu fırsatları kavraması ve dezenformasyonla mücadele konusunda farkındalık kazanması açısından büyük ilgi gördü. Akademisyenler, öğrenciler ve davetliler, dijital medya, iletişim stratejileri ve doğru bilgi aktarımı konularında görüşlerini paylaşma imkânı buldu.

TÜBİTAK 4007 şenliği, bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturmaya devam ederek, eğitim ve farkındalık çalışmalarına katkı sağlamayı hedefliyor.