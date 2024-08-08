İzmir'de gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş operasyonları, suç ve suçlulara karşı etkili sonuçlar verdi. Geçtiğimiz hafta boyunca süren denetimler sonucunda 92 kişi tutuklandı.

Geniş kapsamlı denetimler sonuç verdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 29 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde yoğun bir asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, ruhsatsız silah taşıyanlar, uyuşturucu ticareti yapanlar ve çeşitli suçlardan aranan şahıslar yakalandı. Operasyonlar kapsamında, ruhsatsız 12 tabanca, 4 pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ile 939,94 gram narkotik madde, 1775 uyuşturucu hap, çalıntı 11 motosiklet ve 3 otomobil ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti suçundan 80 kişiye işlem yapıldı

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak suçlamasıyla 80 kişiye işlem yapıldığı operasyonlarda, 251 yoklama kaçağı da yakalandı. Uygulamalar sonucunda gözaltına alınan toplam 92 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.