İzmir, sıcak yaz günlerinin vazgeçilmezi olan dondurmanın en lezzetli adreslerinden biri. Ancak bu lezzeti gerçek anlamda yaşamak isteyenler için, şehrin çeşitli noktalarında bulunan el yapımı dondurmacılar öne çıkıyor. Gerçek İzmirli dondurmacılar, geleneksel yöntemlerle hazırladıkları dondurmalarıyla hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bunlardan öne Çıkanlar:

1. Koyuncu Dondurmacısı: Alsancak

Alsancak’ın köklü dondurmacılarından biri olan Koyuncu, el yapımı dondurmalarıyla ünlü. Süt ve meyve özleri kullanarak hazırlanan dondurmaları, özellikle taze meyve tatlarıyla dikkat çekiyor. Koyuncu, İzmir’in geleneksel dondurma kültürünü modern dokunuşlarla harmanlıyor.

2. Müjde Dondurmacısı: Karşıyaka

Müjde Dondurmacısı, 1975 yılından beri İzmirli dondurmacıların en çok tercih ettiği mekanlardan biri. Özellikle çilek ve fıstık dondurmalarıyla bilinen Müjde, doğal malzemeler kullanarak her bir dondurmasını özenle hazırlıyor. Karşıyaka’nın vazgeçilmez adreslerinden biri haline gelmiş durumda.

3. Hüseyin Usta Dondurması: Bornova

Bornova’nın popüler dondurmacılarından biri olan Hüseyin Usta, el yapımı dondurmalarında kaliteli süt ve organik meyve kullanıyor. Yılların deneyimiyle hazırlanan dondurmalar, geniş bir tat seçeneği sunarak her damak zevkine hitap ediyor.

4. Sarıyer Dondurmacısı: Güzelyalı

Sarıyer Dondurmacısı, taze ve doğal malzemelerle hazırladığı dondurmalarıyla tanınıyor. Özellikle çikolatalı ve vanilyalı dondurmalarıyla beğenilen mekan, her gün taze ürünler sunarak müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

5. İzmirli Dondurmacı Ahmet Usta: Buca

İzmir’in Buca ilçesinde yer alan Ahmet Usta, el yapımı dondurmalarında geleneksel tariflere sadık kalıyor. Taze meyve ve doğal süt kullanımı, dondurmalarının kalitesini artırıyor. Özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören bir dondurmacı.