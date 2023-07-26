FATİH ÖZKILINÇ-DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 1-2-3 ve 9 nolu şubelerinde örgütlü bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzelman ve İzenerji işçileri, 4 aylık geriye dönük alacaklarının ödenmemesi üzerine basın açıklamasında bulundu. Kültür Park 1 Nolu Hol girişinde toplanan işçiler, "Sözleşme hakkımız gasp edilemez", "Şalter inecek, bu iş bitecek", "Sözleşme hakkımız, söke söke alırız", "İş ekmek yoksa barış da yok" ve "İşçi haklıyız kazanacağız" sloganları atarak hakları olan geriye dönük ödemelerinin en kısa zamanda ödenmesini istedi.



"BUGÜN ALDIĞIMIZ 1 TL YARIN 50 KURUŞA KADAR DÜŞÜYOR"

Basın açıklaması öncesinde konuşan Genel-İş İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Engin Topal, 4 aylık geriye dönük alacaklarının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmediğini belirterek "Bürokratlarla yaptığımız görüşmelerde bize dört aylık geriye dönük alacaklarımızın tutarının ancak 5 bin TL kadar geriye dönük ödeyebileceklerini dile getirdiler. Bizler sadece emekleriyle evlerine ekmek götüren işçileriz. Bugün bu ülkede sermayenin yükünü bizler çekmekteyiz. Zamanında alamadığımız ücretlerin ne kadar aşağı düştüğünü hepimiz iyi biliyoruz. Bugün aldığımız 1 TL'nin yarın 70 kuruşa hatta 50 kuruşa kadar düştüğününü günlük olarak yaşıyoruz. Bugün bu ülkede dışarıya çıkmayın uyarısı almamıza rağmen bu sıcakta işçinin hakkının zamanında ödenmesinden başka bir isteğimiz, arzumuz yok. Ülkemizde geldiğimiz noktada aldığımız ücretler, taptığımız toplu sözleşmeler yarı yarıya inme durumu var. Bugün bir çok belediyede aldığımız ücretler asgari ücretin altında kalıyor" ifadelerini kullandı.



"HAKKIMIZ OLANI İSTİYORUZ"



Basın açıklaması metnini okuyan Genel-İş İzmir 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar ise "İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzelman İzenerji emekçileri adına Disk/Genel-İş Sendikası 1,2,3 ve 9 Nolu şubeler olarak 2023-2024 yılları arasını kapsayan 18 bin emekçinin hakları için Nisan ayının sonunda bağıtlanan Toplu İş Sözleşmemizin ilgili Maddesi olan 4 aylık geriye dönük alacakların ödenmesi tarihi olan Temmuz ayının sonu olmasına rağmen 3 ay boyunca 1 kuruş dahi ödenmeden dün İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları tarafından her işçiye beşer bin TL gibi tarafımızca kabul edilemeyecek bir rakam teklif edilmiştir. Ülkenin içinde bulunduğu bu enflasyonist ortamda her geçen gün alacaklarımızın erimesine rağmen sabırla bağıtlanan Toplu İş Sözleşmesinde yazan geriye dönük alacakların 90 gün içerisinde öder. İbaresi ile hakkımız olanı istiyoruz" dedi.

"HAKLARIMIZIN ZAMANINDA ÖDENMESİNİ İSTİYORUZ"

"Hakkımız olan geriye dönük ödemelerimizin en kısa zamanda ödenmesini talep ediyoruz" diyen Kenar, "Biz emekçiler , günü birlik yaşayanlar bu ülkenin içinde bulunduğu şartlarda ay sonunu zor getirenler olarak alacaklarımızı talep ediyoruz. Ekonomik krizi yaratanlar bu ülkeyi yönetenlerdir. Ekonomik krizin altında İzmir Büyükşehir Belediyesinin içinde bulunduğu şartları da iyi biliyoruz. Ama içinde bulunduğumuz ortamda bizde haklarımızın zamanında ödenmesini istiyoruz. Bu sebeplerden dir ki bugün 4 şube yönetim kurulları ve temsilcilerimiz ile birlikte burada basın açıklaması yaparak uyarıyoruz" diye konuştu.



İŞ BIRAKACAKLAR

Talepleri dikkate alınmadığı taktirde 28 Temmuz Cuma günü yarım gün iş bırakarak sabah 08:00’da Egemenlik binası önünde iş başı yapacaklarını belirten Kenar, "Cuma günü Egemenlik binasında tüm üyelerimiz ile birlikte taleplerimizi tekrardan ileteceğiz. Olumlu cevap gelmemesi durumunda 1 Ağustos Salı günü tam gün iş bırakarak sabah saat 08:00’da Fuar 1 Nolu hol önünde tüm İzenerji , İzelman emekçileri olarak iş başı yapıyoruz. Fazlasını değil hakkımız olanı istiyoruz" şeklinde konuştu.

ENFLASYONA KARŞI YÜRÜYECEKLER

Genel-İş İzmir 9 Nolu Şube Başkanı Sedat Kenar, açıklamalarının devamında ise "Bu enflasyonist yani bu ülkeyi yönetenleri, yani tek başına aldığı kararlar ile karanlık bir tablonun altında işçileri ,emekçileri ve halk adına Disk olarak yukarıda İzmir Büyükşehir Belediyesinden emekçilerin geriye dönük alacaklarımızdan bağımsız olarak tüm Türkiye de iş bırakarak susma haykır…! Zamlara adaletsiz vergilere ve asgari yaşam koşullarına karşı İzmir Disk olarak saat 15:00’da Alsancak Migros katlı otopark önünde toplanarak Kıbrıs Şehitleri önüne kortej eşliğinde yürüyüş yaparak kitlesel basın açıklaması yapacağız. Tüm üyelerimiz ile anılı gün ve saatte toplanma alanına bu asgari yaşam şartlarını bize reva görenlere karşı toplanıyoruz" ifadelerini kullandı.