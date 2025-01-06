İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni haftaya Güzelbahçe’de düzenlenen koordinasyon toplantısıyla başladı. İlçelerin ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Başkan Tugay, atıkların geri dönüşümü için yeni bir uygulamayı hayata geçireceklerini açıkladı. İzmir, bu proje ile Türkiye’ye örnek olmayı hedefliyor.

Atık yönetiminde yeni dönem

Başkan Dr. Cemil Tugay, İzmir’de atık yönetimini evlerden başlayarak dönüştürecek projeyi duyurdu. Proje kapsamında: Evlerde atıklar farklı renkli poşetlerle ayrıştırılacak. Poşetlere barkod sistemi eklenerek atıkların izlenebilirliği sağlanacak. Ayrı bir toplama sistemiyle geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak toplanacak. Başkan Tugay, “Hiç geri dönüştürülmeyen çöp kalmasın hayaliyle çalışıyoruz. Bu proje, İzmir’i atık yönetimi konusunda Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri yapacak” dedi.

Karbon nötr İzmir hedefi

İzmir’in 2030 yılına kadar karbon nötr bir kent olması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Dr. Tugay, enerji tüketimini azaltmak için yeni düzenlemelerin de yolda olduğunu belirtti. Planlanan önlemler arasında: Binaların dış cephe aydınlatmalarına yönelik kurallar ve kısıtlamalar. Enerji tüketiminin azaltılmasına yönelik bilinçlendirme çalışmaları. Toplantıda, 2025 yılının projeler yılı olacağı vurgulandı. Başkan Tugay, ilçelerle yılda iki kez koordinasyon toplantıları düzenleyerek sorunları yerinde dinleyeceklerini ve hızlı çözümler üreteceklerini söyledi.

Güzelbahçe’nin destek sözü

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, “Biz Güzelbahçe ailesi olarak her zaman İzmir Büyükşehir Belediyemizin yanındayız” diyerek destek mesajı verdi. Mezarlık alanı gibi yerel sorunların çözümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışmaya devam ettiklerini belirtti. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise İzmir ve ilçelerindeki belediye çalışmalarının ivme kazandığını, bu projelerin başarıya ulaşması için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.