İzmir Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında çocukları "Büyülü Kuş" adlı tiyatro oyunu ile buluşturdu. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'nın "Masallarla Dönüşüm Projesi" kapsamında hazırlanan oyun, geri dönüştürülmüş malzemelerle sahnelendi ve çocuklara atıksız yaşamın önemini eğlenceli bir şekilde aktardı.

Öğrencilerin büyük ilgisini çeken oyunda sahne dekorları ve kostümler geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldı. Oyunu izleyen öğrenciler, çevreyi temiz tutmanın önemini anladıklarını ve bu tarz etkinliklerin yaygınlaştırılması gerektiğini belirttiler.

Oyun Farkındalık Yarattı

Oyunun performansından ve verdiği mesajlardan memnuniyetlerini dile getiren öğrenciler, eğlenceli bir şekilde öğrenmenin önemine vurgu yaptılar. Ayrıca, öğretmenler de çocukların çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine değindiler ve çocukların keyifli bir şekilde öğrenmelerini sağladığı için memnuniyetlerini dile getirdiler.

Tiyatrocu Sıla Topçam da oyunun çocuklarda çevre bilincinin artmasına katkı sağladığını belirterek, çocukların okullarında geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapmalarından ve farkındalık oluşturmalarından memnuniyet duyduğunu ifade etti.