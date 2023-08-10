İzmir'de 20 Nisan'da ücreti 5 TL'den 7 TL'ye yükseltilen gevreğin satış fiyatı, 10 TL oldu. İzmir Pide ve Gevrek İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Mehmet Şükrü Erişen, zamlı fiyatın 11 Ağustos'tan itibaren geçerli olacağını söyledi. Simidin İstanbul, Ankara, Bursa gibi büyükşehirlerde bir süredir 10 liradan satışa sunulduğunu belirten Erişen, "İzmir'de de 11 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 100 gram İzmir gevreği, 10 liradan satılacak. Hem esnafımız kazansın hem de vatandaş gönlünce gevrek tüketebilsin düşüncesindeyiz ancak her mal alışımızda yeni rakamlarla karşılaşıyoruz. Ham madde fiyatlarına gelen artışlar maalesef durmuyor. Maliyetler sürekli artış yönünde ilerliyor. Personel masrafları, iş yeri kiraları, enerji maliyetleri karşısında ne yazık ki zam kaçınılmaz oluyor. Her ne kadar zam taraftarı olmasak da sürekli artan ve durmak bilmeyen üretim maliyetleri karşısında esnafımızı korumak zorundayız" dedi.