İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası Başkanı Şükrü Erişen, artan maliyetler nedeniyle üç ay önce yaptıkları zam başvurusunun Temmuz itibariyle kabul edildiğini duyurdu. Erişen, “Simit fiyatları belirlenirken artık Ticaret Bakanlığı'ndan olumlu görüş alınması gerekiyor. Ancak bu süreç Türkiye genelinde kaosa neden oldu. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde bile zam henüz uygulanmadı. Bu durum, esnafımızı ve simit ustalarımızı olumsuz etkiliyor” dedi.

Son 10 ayda ilk zam

Gevrek fiyatlarına en son 10 ay önce zam yapıldığını belirten Erişen, maliyetlerdeki artışın tüm esnafı zorladığını ifade etti. Erişen, “Zam talebimizi maliyet raporlarıyla desteklememize rağmen süreç uzadı. Bu arada birçok ürüne zam geldi, girdi maliyetlerimiz arttı. Aldığımız zam böylece önemini yitirdi. İzmirli vatandaşlarımızın bu zammı anlayışla karşılayacağını umuyoruz” dedi.

İzmir Pide ve Gevrekçiler Esnaf Odası'nın talebi doğrultusunda, 90 gramlık gevreğin fiyatı 12,5 lira olacak