İzmir’in Gaziemir ilçesindeki bir go-kart işletmesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Operasyon sonucu olayla bağlantılı oldukları belirlenen 6 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalandı.
Gaziemir ilçesinde dün meydana gelen olayda, bir go-kart işletmesinde M.E.H. adlı kişi bacağından tabancayla vuruldu. Olay sonrası Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Savcılıktan alınan izinle yürütülen operasyon sonucu, saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen E.M., B.A., U.C., S.A., R.A. ve N.E.H. adlı 6 kişi gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 110 dolu fişek, 20 dolu kartuş, 1 uzun tabanca şarjörü ve 1 kısa tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.