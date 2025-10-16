Dof Robotik temettü verecek mi? DOFRB temettü ödeme tarihi açıklandı mı

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi vefat etti

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? Başvurular 17 Ekim’de sona erecek

SATKOF ve USTKON İzmir başkanlarından Ege TV ve Haber Ekspres’e ziyaret

İslam Memiş tarihi güncelledi: Altın alım zamanı mı?

Bunlar da ilginizi çekebilir

2026 Green Card başvuruları ne zaman başlıyor? Koşulları neler?

Doğum izni 24 hafta olacak mı? Babalık izni kaç gün?

Dünyanın en gürültülü şehirleri açıklandı: İstanbul 5. sırada

Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 110 dolu fişek, 20 dolu kartuş, 1 uzun tabanca şarjörü ve 1 kısa tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Savcılıktan alınan izinle yürütülen operasyon sonucu, saldırıyla bağlantılı oldukları değerlendirilen E.M., B.A., U.C., S.A., R.A. ve N.E.H. adlı 6 kişi gözaltına alındı.

Gaziemir ilçesinde dün meydana gelen olayda, bir go-kart işletmesinde M.E.H. adlı kişi bacağından tabancayla vuruldu. Olay sonrası Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki bir go-kart işletmesinde yaşanan silahlı saldırı sonrası polis ekipleri harekete geçti. Operasyon sonucu olayla bağlantılı oldukları belirlenen 6 şüpheli, suç aletleriyle birlikte yakalandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.