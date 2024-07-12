İzmir kent merkezinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Konak, Bornova ve Bayraklı ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı.

Bazı vatandaşlar ise kapalı alanlarda yağışın geçmesini bekledi.

Trafik yoğunluğunun oluştuğu kentte araçlar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Özellikle Kordon Boyu'nda şiddetli rüzgarın da etkisiyle vatandaşlar sığınacak yer aradı.

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, İzmir’in güney kıyı kesimleri (Gümüldür, Seferihisar) ile merkez ve doğu ilçelerinde (Bornova, Bayraklı, Buca, Kemalpaşa, Gaziemir, Ödemiş, Tire ve Bayındır) yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara yol açabileceğinden, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarılar yapıldı.