Olay, dün gece saat 22.40 sıralarında Mithatpaşa Caddesi üzerindeki Göztepe Parkı’nda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, tarafların birbirine silah ve bıçaklarla saldırmasıyla büyüdü.

Çatışmada M.C.T. (28), M.O. (33), Ö.Y. (36), M.B.E. (23), K.D. (25), G.K. (9) ve Emircan Övüç (24) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Emircan Övüç’ün (24) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.