İzmir Metro A.Ş. adına yetkilendirilen Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki 625 çalışanı ilgilendiren TİS görüşmelerinden sonuç alınamayınca, metro ve tramvay çalışanları 2 gün boyunca greve gitti. Her gün yüz binlerce yolcu taşıyan hatlar kapandı, kentin kara yolu trafiğinde yoğunluk yaşandı. Öte yandan taraflar dün bir araya geldi. İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantı sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlandığını duyurdu. Metro ve tramvay seferlerinin yeniden başlaması ile kentte, hayat normale döndü.



KİMİSİ DESTEKLEDİ, KİMİSİ KARŞI ÇIKTI



Seferlerin yeniden başlamasının ardından metro ile yolculuk eden vatandaşlardan kimileri grevi desteklerken, kimileri ise tepki gösterdi. Yeniden seferlerin başladığı Halkapınar metro hattını kullanan Arif Cezairlioğlu, "Halk çok mağdur oluyor. İki tarafın da fedakarlık göstermesi lazım. Herkes istediğini alamıyor, işçi grubunun da fedakarlık göstermesi lazım. Ulaşım, su ve hava gibi ihtiyaçtır" dedi. Sefer Yıldırım ise "Greve gidenler haklıdır. Destekliyorum ve onları haklı buluyorum. Grev nedeniyle seferlerin kapalı olduğunu biliyorduk. Bu yüzden mağduriyet yaşamadık" diye konuştu.