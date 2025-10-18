İzmir’in Konak ilçesinde bir süre imam nikahlı birliktelik yaşadığı Gülben Duru’yu bıçaklayarak öldüren A.Ç., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de Gülben Duru cinayetinde tutuklama kararı

İzmir’in Konak ilçesinde 16 Ekim’de meydana gelen olayda, Yenişehir Mahallesi Gazi Osman Paşa İlkokulu önünde çocuğunun okul çıkışını bekleyen 27 yaşındaki Gülben Duru, eski imam nikahlı eşi A.Ç. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayın ardından kısa sürede yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan A.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayetin nedeni çocuklar üzerinden çıkan anlaşmazlık

Zanlının ifadesinde, Gülben Duru ile 2019 yılında sona eren imam nikahlı birlikteliklerinden iki çocukları olduğunu belirttiği öğrenildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, cinayet çocukların görüşmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çıkan tartışma nedeniyle işlendi.

Ne olmuştu?

Olay günü, A.Ç. (27) çocuğunun okuldan çıkışını bekleyen Gülben Duru’ya okul önünde bıçakla saldırdı. Ağır yaralanan Duru, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan zanlıyı suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı.

Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü, zanlının geçmişte kadına yönelik şiddet suçu kaydı bulunup bulunmadığının da araştırıldığını bildirdi.