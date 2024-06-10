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Dernek başkanı İlker Yıldız, Türkiye'de yaşayan Gürcü kökenli vatandaşları bir araya getirerek kültürel bağları güçlendirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

İzmir Gürcü Dostluk Derneği tarafından Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cengiz Aktı, Gürcistan İzmir Konsolos Muavini Makvala Kharebava da katıldı.

Aydın'da YKS oturumu sonrası öğrenciler için kalem toplandı

Aydın'da YKS oturumu sonrası öğrenciler için kalem toplandı

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