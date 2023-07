FATİH ÖZKILINÇ-İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu, yaz sezonunun başlaması ile birlikte kapalı mekanlarda 12.00 olan canlı müzik sınırlandırmasını 04.00'e çekti. Açık eğlence mekanları için ise bu sınır 01.00 olarak belirlendi. Müzik sınırlandırmasında yapılan yeni düzenleme eğlence mekanı işletmelerini sevindirirken Alsancak'ta Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve civarında bulunan konut, işyeri, ofis ve diğer işletmelerdeki vatandaşlar desibel sınırınının aşılmasından olumsuz etkileniyor.

ŞEHRİN İMAJINI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Kıbrıs Şehitleri Caddesi İşadamları Derneği Başkanı Hami Torcu da gürültü kirliliğinin Alsancak'ın her tarafını sardığını ve önlenemez boyuta ulaştığını söyledi. Her geçen gün artarak devam eden gürültü kirliğinin iki türlü nedeni olduğunu belirten Torcu, "İşletmelerden ve cadde üzerinde müzik yapanlardan kaynaklı bir gürültü kirliliği var. Cadde üzerinde müzik yapmak için belediyenin bir yönetmeliği var ama denetleyecek kimse yok. Elektronik cihazla müzik yapılmaması gerektiği belirtildiği halde insanlar istediği saatte, istediği yerde müzik yapıyor. Şehirde herkes istediğini yapma özgürlüğüne sahip. Bu durum haliyle Alsancak'ın ve şehrin imajını olumsuz etkiliyor. Ben müzik yapan ve müziği seven bir insanım ama her şey bir kurallar çerçevesinde olmalı" dedi.

"MÜŞTERİ OTURTAMIYORUZ"

Gazi Kadınlar Sokağı olarak bilinen 1453 sokak ve diğer sokaklarda kuralların uyulmadığını aktaran Torcu, "Gazi Kadınlar Sokağı'nda engellenemez bir gürültü kirliliği var. İşletmeler artık dışarıya gürültüden dolayı müşteri oturtamıyoruz. Ben kendi oturamadığım yerde müşterimi nasıl oturta bilirim? Zaten oturmak istemiyorlar. Bunu müzik olarak değerlendirmek çok yanlış. Dünyanın hiçbir yerinde böyle gürültülü eğlence anlayışı yok ama nedense İzmir'de özellikle Alsancak'ta var" diye konuştu.

"SATIP GİTMEK İSTİYORUM"

19 yıldır Alsancak’ta işletmeci olan ve 3 mekan işleten Torcu, gürültü kirliliği nedeniyle bazı işletmelerin taşınmayı düşündüğünü de vurguladı. Torcu, "Ben işyerimi satıp gitmek istiyorum" şeklinde konuştu.

DENETİMDEN SONRA ESKİYE DÖNÜYOR

Alsancak’ta devam eden gürültü kirliliğine ilişkin yetkilerliler de sürekli temas halinde olduklarını belirten Torcu, "Geçtiğimiz cuma günü Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü bir denetim yaptı ama neticesini bilmiyorum. Ses kesilirse bu bir netice olur. Cuma günü denetim yapıldı sonra bir sessizlik oldu ama cumartesi gününden bu yana yine aynı gürültü devam ediyor. Denetim geçtikten sonra yine eskisine dönüyor. Bu konuyu ciddi anlamda ele alıp politik baskılar olmadan çözülmesi şart. Ama politik baskılar nedeniyle çözmek istemiyorlarsa da bunu bize söylerler biz de başımızın çaresine bakarız" ifadeleri kullandı.