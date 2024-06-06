İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde düzenlediği operasyonlarda önemli başarılar elde etti. Operasyonlar sırasında 24 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız pompalı tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 3 havalı tabanca ele geçirildi. Ayrıca, 411 gram uyuşturucu madde, 4 bin 71 adet uyuşturucu hap, 735 cinsel içerikli hap, 4 cinsel içerikli sprey, 1 hacizli araç, 4 çalıntı motosiklet, 5 şasesi kazınmış motosiklet ve 3 hacizli motosiklet de bulundu.

Uyuşturucu ile mücadelede önemli adımlar

Operasyonlar sırasında 18 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 157 kişi ise uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak suçlarından işlem gördü. Bu kapsamda, toplamda 415 yoklama kaçağı da yakalandı.

Tutuklamalar ve adli süreç

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliye süreci sonunda 78 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.