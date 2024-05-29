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Konserin konuk şefi müzisyen Masis Aram Gözbek de bir eseri yönetti.

Öğrencilerden oluşan koro ve orkestra, kahramanlık türküleri ve marşlar seslendirdi. Salondakiler de eşlik etti.

Türkan Şoray Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Türkan Şoray Göbeklitepe'yi ziyaret etti

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halil Yaşar Güzel ile öğrenciler, veliler katıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi 'nin müzik bölümü öğrencileri "Cumhuriyet Yüzyılı" konser i ve oratoryo gösterisi düzenledi.

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