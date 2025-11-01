İzmir’de polis ekiplerinin 25-31 Ekim tarihleri arasında yaptığı geniş kapsamlı denetimlerde 113 kişi hakkında adli işlem yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi. Denetimlerde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Motosikletli Polis Timleri Sahada
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde asayişin sağlanması amacıyla 25-31 Ekim tarihleri arasında kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.
Ele Geçirilen Malzemeler
Çalışmalar sırasında, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 339 gram narkotik madde ve 2 bin 420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet bulundu.
Adli İşlemler ve Yakalanan Şahıslar
Denetimler kapsamında, 21 şüpheli “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, 92 şüpheli ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından adli mercilere sevk edildi. Bunun yanında, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.
