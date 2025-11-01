Ecogreen halka arz sonuçları açıklandı! İşlem tarihi belli oldu

Güllü’nün kızı Tuğyan’dan şoke eden itiraf: “Ben yaptım, pişmanım”

Bunlar da ilginizi çekebilir

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

Türkiye’nin en şişman bebeği doğdu: 6 kilo 150 gram ile hayrete düşürdü

Dışişleri’nden kritik uyarı: Bu ülkeye gitmeyin

Denetimler kapsamında, 21 şüpheli “uyuşturucu madde ticareti yapmak”, 92 şüpheli ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından adli mercilere sevk edildi. Bunun yanında, çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Çalışmalar sırasında, 9 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 3 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 339 gram narkotik madde ve 2 bin 420 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 5 çalıntı motosiklet bulundu.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.