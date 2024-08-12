İzmir İl Trafik Birimleri, 5-11 Ağustos 2024 tarihleri arasında yaşanan yaralanmalı trafik kazalarının detaylarını açıkladı. Verilere göre, kazaların %63’ü gündüz, %37’si ise gece meydana geldi.

Yandan çarpma en büyük neden

İzmir’deki trafik birimlerinin yayımladığı rapora göre, geçen hafta boyunca yaşanan yaralanmalı kazaların büyük bir kısmı gündüz saatlerinde gerçekleşti. Gündüz saatlerinde %63 oranında kaza yaşanırken, gece kazalarının oranı %37 oldu. Kazaların nedenleri arasında ışık ihlali %1, arkadan çarpma %11, yandan çarpma %37 ve kavşak ihlali %15 olarak belirlendi.

Motosiklet kazaları, %58 oranıyla en yüksek paya sahipken, yaya kazaları %15, diğer kazalar ise %27 oranında gerçekleşti.