Konak’ta çöplerin toplanmamasına tepki gösteren vatandaşlar, boş geçen çöp arabasının önünü keserek temizlik ekiplerinden çöpleri toplamalarını istedi.
İzmir’de çöp toplama krizinde vatandaşlar çöp kamyonunun önünü kesti
İzmir’in Konak ilçesi Çankaya Mahallesi’nde çöplerin toplanmamasına tepki gösteren vatandaşlar, boş geçen bir çöp arabasının yolunu kesti.
Mahalle sakinleri, uzun süredir sokaklarda biriken çöplerin kötü kokuya ve çevre kirliliğine yol açtığını belirterek belediye ekiplerinden acil çözüm istedi.
Çöplerin alınmadığını öne süren mahalle sakinleri, yoldan geçen boş çöp arabasının önünü keserek temizlik ekiplerinden çöplerin toplanmasını talep etti.
Eylem sırasında vatandaşları cep telefonuyla görüntülemek isteyen bir temizlik işçisine de tepki gösterildi.
Çankaya Mahallesi’nde başlayan bu tepkilerin, diğer mahallelere de yayılabileceği belirtiliyor. Vatandaşlar, belediyeden düzenli çöp toplama hizmeti beklediklerini dile getirdi.