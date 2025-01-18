İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmek sunmak amacıyla Grand Plaza Gıda Turizm AŞ’ye bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda üretilen ekmeklerin fiyatlarında düzenlemeye gitti. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve artan girdi maliyetleri nedeniyle 210 gramlık ekmeğin fiyatı 8 TL olarak belirlendi. Kent genelinde 200 gram ekmek ise 12,5 TL'den satılmaya devam ediyor.

Ucuz ve sağlıklı ekmek

Geçtiğimiz yıl 7 TL olan Halk Ekmek fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın göreve gelmesinin hemen ardından 5 TL'ye indirilmiş ve Büyükşehir Belediyesi 9 ayı aşkın süredir ekmek fiyatını 5 TL olarak tutmuştu.

Yeni fiyat tarifesi

Her gün el değmeden üretilen 120 bin ekmek, İzmir genelindeki 109 Halk Ekmek satış noktası aracılığıyla vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmeklerin yeni fiyat tarifesi ise şöyle:

210 gramlık normal ve kepekli ekmek: 8 TL

450 gramlık tam buğday unlu ve çavdarlı ekmek: 30 TL

450 gramlık glütensiz (fenilketonüri) ekmek: 35 TL

1 kilogramlık karakılçık ekmeği: 75 TL

Bu düzenlemeyle birlikte, İzmir'de en uygun fiyatlı ekmek yine Halk Ekmek tarafından sunulmaya devam edecek.