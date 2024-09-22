30 Ekim 2024 Çarşamba günü, saat 16:00’da Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek olan Halloween Party Vol2, katılımcılara unutulmaz bir gece vaat ediyor. Geçtiğimiz yıl büyük bir ilgiyle karşılanan etkinlik, bu yıl daha da iddialı geri dönüyor.

Yaratıcılığını Konuştur, Gecenin Yıldızı Sen Ol! Halloween Party Vol2'de katılımcılar, yaratıcı kostümleri ve dikkat çekici makyajlarıyla sahne alacak. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da en iyi kostüm ve makyaj ödülleri sahiplerini bulacak. Gecenin yıldızı olmak için tüm yaratıcılığınızı sergilemeye hazır olun.

Unutulmaz Bir Gece Geçen sene düzenlenen Halloween Party, eğlenceli anları ve sürprizleriyle katılımcılardan tam not almıştı. Bu yıl da dolu dolu bir programla, müzik ve eğlencenin hiç eksik olmayacağı bir gece sizi bekliyor. İzmir’in en büyük Halloween etkinliği olma özelliği taşıyan bu partiyi sakın kaçırmayın!

Detaylar

Tarih: 30 Ekim 2024, Çarşamba

30 Ekim 2024, Çarşamba Saat: 16:00

16:00 Yer: Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası