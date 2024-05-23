Emekliler için unutulmaz bir tatil deneyimi

Bu yaz, İzmir'in gözde tatil beldelerinde emeklilere ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KYK bünyesindeki uygun yurtların bu yaz bir aylığına emeklilere ücretsiz konaklama sağlayacağını duyurdu. Emekliler, Ege'nin en gözde tatil beldelerinde bedava tatil yapacak, deniz, kum, güneşin tadını çıkarırken kültürel mirasları da keşfedecek.

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İzmir'deki hangi KYK yurtları ücretsiz tatil imkanı sunuyor?

Çeşme KYK Öğrenci Yurdu

Çeşme KykDenize yakın konumuyla dikkat çekiyor.

Urla KYK Öğrenci Yurdu

Urla Kyk Yurs

Doğayla iç içe, huzurlu bir tatil için ideal.

Reha Midilli Öğrenci Yurdu (Foça)

Deu Reha Midilli Yurdu

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi