Emekliler için unutulmaz bir tatil deneyimi

Bu yaz, İzmir'in gözde tatil beldelerinde emeklilere ücretsiz konaklama imkanı sunulacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, KYK bünyesindeki uygun yurtların bu yaz bir aylığına emeklilere ücretsiz konaklama sağlayacağını duyurdu. Emekliler, Ege'nin en gözde tatil beldelerinde bedava tatil yapacak, deniz, kum, güneşin tadını çıkarırken kültürel mirasları da keşfedecek.

İzmir'deki hangi KYK yurtları ücretsiz tatil imkanı sunuyor?

Çeşme KYK Öğrenci Yurdu

Denize yakın konumuyla dikkat çekiyor.

Urla KYK Öğrenci Yurdu

Doğayla iç içe, huzurlu bir tatil için ideal.

Reha Midilli Öğrenci Yurdu (Foça)

Tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.